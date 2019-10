Corriere dello Sport: "Cremonese, occasione. L’Ascoli rivuole la vetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cremonese, che occasione Ma l’Ascoli rivuole la vetta": guarda al monday night odierno il Corriere dello Sport, con la blasonata Cremonese chiamata alla definitiva svolta contro un avversario però non semplice, l'Ascoli. Sul match: "I marchigiani per il primato, i lombardi per rimettersi in gioco".