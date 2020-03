Corriere dello Sport, Delio Rossi: "Crisi dura ma bisognerà ripartire"

"Crisi dura ma bisognerà ripartire". Questo il titolo a pagina 26 sul Corriere dello Sport con le parole dell'allenatore Delio Rossi che ha rilasciato un'intervista al quotidiano: "Uno dei tecnici più amati del nostro calcio parla dell'emergenza e si augura di uscirne quanto prima. Ricomincerei da dove ci si è fermati. Anche per il prossimo anno per portare a termine i campionati. Non si possono cambiare le regole del gioco in corsa. In B il Benevento è di un'altra categoria. Ma per il resto il torneo non si smentisce mai. Tutti in gioco sino alla fine".