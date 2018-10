Corriere dello Sport dopo la sentenza del TAR: "Campionati, ancora caos"

"Campionati ancora caos" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport. La clamorosa sentenza del Tar del Lazio sconvolge Serie B e Serie C. "Il principio della fine. Per ritrovarsi ancora nella tempesta perfetta. Inattesa come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la clamorosa sentenza del TAR Lazio che boccia la modifica del forma del campionato di Serie B e alimenta le speranze dei club interessati ai ripescaggi che in 72 giorni non hanno mollato di un millimetro. L'inenarrabile vicenda che ha infiammato tutta l'estate della giustizia sportiva torna, dunque, alla fase iniziale e ripropone uno scenario di inevitabile caos".