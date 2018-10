Corriere dello Sport: "Gravina attendista sulla B. Lotito in Presidenza"

"Gravina attendista sulla B. Ecco Lotito in Presidenza": questo l'esatto titolo che il Corriere dello Sport riserva alla pagina sportiva dedicata alla FIGC.

Nel dettaglio: "Primo Consiglio Federale, quello odierno, della presidenza Gravina, convocato la scorsa settimana appena ottenuto il via libera dalla Corte Federale d'Appello sui casi sub iudice riguardanti Tommasi, Calcagno e Nicchi, tutti integrati come consiglieri sull'onda dell'ok ottenuto da Lotito. Dei 20 consiglieri mancherà solo il presidente della Lega Pro in pectore, Ghirelli (che ieri ha depositato la candidatura, con i vice Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon, per le elezioni il 6 novembre). Proprio Lotito oggi sarà al centro della scena, in corsa per far parte del nuovo Comitato di Presidenza, organo statutario strategico, punto all'ordine del giorno del CF, dopo la nomina dei due vicepresidenti, il vicario Sibilia e Miccihé. Ma prima di tutto, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato, si discuterà del format 2018-2019 della Serie B, attualmente a 19 squadre".