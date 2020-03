Corriere dello Sport: "Iemmello capocannoniere d’amore"

In attesa di tornare attivo sul campo il Perugia continua a lottare fuori dal rettangolo verde, sul fronte della solidarietà. Iemmello, Buonaiuto, Falcinelli e Di Chiara nelle ultime sono sono stati, infatti, i protagonisti di una raccolta fondi per gli ospedali italiano grazie ad una campagna social che sta coinvolgendo tantissimi campioni del calcio italiano. “Il Perugia va in gol con la solidarietà. Iemmello capocannoniere d’amore” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare l’attività dei calciatori del grifo in questo periodo di stop forzato.