Corriere dello Sport - La Salernitana deve gestire la positività al Covid-19 di Karo

vedi letture

Piccole problematiche in casa Salernitana per Andreas Karo che, come riferisce il Corriere dello Sport, è risultato positivo al Covid-19. Il difensore, sabato scorso, prima di conoscere l’esito del tampone, si è allenato con i compagni, risultati comunque tutti negativi ai successivi tamponi effettuati come da protocollo. "La società ha invitato i propri tesserati a uscire solo per gli allenamenti e a cercare di non avere contatti in casa neppure con i familiari. Ieri mattina il gruppo ha già ripreso la preparazione in vista del match di Cosenza di domenica", questa la chiosa del quotidiano.