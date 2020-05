Corriere dello Sport: "La Serie B al via già il 23 giugno"

Prove di ripartenza non solo in Serie A. Anche la Serie B è al lavoro per programmare il ritorno in campo. Fra le date possibili ci sarebbero quelle del 20 e del 27 giugno ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota una possibile intermedia di ripartire il 23 giugno. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La Serie B al via già il 23 giugno".