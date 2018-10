Corriere dello Sport: "La Serie B è compatta, Balata attacca"

3 milioni e obbligo di riscatto fissato a ulteriori 12. Andrea Petagna che è corazziere ma non fromboliere, è stato il colpo più costoso della storia della SPAL Ferrara ma lo score in carriera aveva fatto dubitare i tifosi degli estensi. A Bergamo il suo addio e il contestuale arrivo...

L'Unione Sarda: "Arriva il Chievo, per Maran tuffo nel passato"

Corriere di Roma titola: "La Lazio scopre Caicedo in coppia in Immobile"

Atalanta, Corriere di Bergamo in taglio alto: "Cercasi continuità"

Il Messaggero, Allan: "Dalla favela alla favola. Napoli come Rio"

L'apertura sportiva de Il Foglio: "Chi non vuole le riforme del calcio"

L'apertura sportiva del Corriere di Torino: "Juventus out & in"

Giornale di Sicilia: "Che cuore il Palermo: pari in dieci al 90'"

Corriere Fiorentino titola in taglio alto: "Senza Pjaca"

Il Messaggero: "Lazio, ok i cambi sono giusti".

Hellas, Corriere di Verona: "Perugia primo test per Grosso"

In attesa che il Consiglio di Stato si esprima sul ricorso la Serie B fa quadrato. "La B è compatta, Balata attacca" è il titolo del Corriere dello Sport. . Martedì dovranno arrivare le prime risposte da questo punto di vista per risolvere quanto prima il caos.

