Corriere dello Sport, Oddo: "Perugia, usa la testa"

"Perugia, usa la testa". Questo il titolo a pagina 25 che il Corriere dello Sport dedica al Perugia di Massimo Oddo: "In Liguria altra trasferta insidiosa per il Grifo. Ma il tecnico insegue un nuovo blitz". Queste alcune parole del tecnico alla vigilia di Spezia-Perugia: "In campo con equilibrio mentale per fare una gara diversa. Italiano ci attaccherà".