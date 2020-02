"Pisa colpo spettacolo". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla vittoria rocambolesca del Pisa per 3-4 sul campo della Cremonese nell'anticipo di ieri sera: "Il tecnico nerazzurro ha ottenuto finora 29 punti facendo meglio di Ventura e Gattuso. Allo Zini D'Angelo i suoi ottengono un successo bello e prezioso: la rete decisiva al 93'. Cremonese in vantaggio per 2-0. Poi Minesso, Masucci, e Birindelli. E dopo il 3-3 la firma finale di Pisano".