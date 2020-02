vedi letture

Corriere dello Sport su Livorno-Cosenza: "Breda-Pillon, bivio per due"

Uno scontro diretto per evitare la retrocessione . E così il Corriere dello Sport, oggi in edicola, presenta Livorno-Cosenza: "Breda-Pillon, bivio per due. Delicato scontro salvezza al "Picchi" tra toscani e calabresi, ultimi e terzultimi in classifica. Il Cosenza insegue la 1^ vittoria contro il Livorno in B". Con il tecnico dei calabresi che debutterà contro una delle sue ex squadre.