© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

"Caccia alla strega con Cosmi e Ventura". Titola così a pagina 23 il Corriere dello Sport sulla giornata di Serie B in programma oggi: "Nove squadre in cinque punti. Parte la volata per la Serie A e la salvezza. Con l'anticipo via al girone di ritorno. Inzaghi imprendibile. Poi è una bagarre".