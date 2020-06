Corriere dello Sport sulla ripartenza: “La Serie B vuole vederci chiaro”

vedi letture

Spazio alla situazione in Serie B in vista della ripartenza sul Corriere dello Sport che titola: “La Serie B vuole vederci chiaro” facendo il punto sulle richieste del presidente di Lega Mauro Balata per quanto concerne algoritmo e piani B e C. “In vista del Consiglio Federale messaggio a Gravina e alle altre leghe. I club cadetti concordi sulla necessità di avere spiegazioni. - si legge ancora nell'articolo - Questione di forma o di sostanza, ma il semplice pronunciamento della parola “algoritmo” ha seminato tanta apprensione anche tra le società di Serie B che sono subito andate alla fonte e chiesto spiegazioni al presidente Gravina. Balata, prima del lungo week end che porterà al Direttivo di Lega e all’Assemblea, è andato al sodo chiedendo spiegazioni preventive per non trovarsi, evidentemente, spiazzato in Consiglio Federale, fissato per l’8 giugno e che dovrà spiegare molte altre cose in merito alla sostenibilità anche in Serie B e Serie C del protocollo medico-scientifico e alla sua eventuale attenuazione”.