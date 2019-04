© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini contro Fabio Liverani. Due ex registi, due allenatori giovani, che tanto bene stanno facendo quest'anno in Serie B. Uno sulla panchina del Brescia, l'altro su quella del Lecce. E la partita di cartello in questa giornata di Serie B è proprio questa. "Brescia-Lecce, la sfida dei mister che vale la A", titola l'edizione odierna del Corriere di Brescia.