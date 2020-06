Corriere di Verona: "Calendari, per il Chievo è una lunga volata notturna"

"Calendari, per il Chievo è una lunga volata notturna". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola stamani in riferimento ai gialloblu: "Calendari di B, tranne la prima in campo alle 21. Aglietti: «Dieci gare da giocare alla morte». Calcio d’inizio alle 21. Sempre, in alternanza secca: si gioca di venerdì e lunedì. Al netto di sabato prossimo, a Crotone, ore 18, il «kick-off» della ripresa. Ottavo in griglia, nel club dei playoff per un gettone, il Chievo di Aglietti conosce da ieri date e orari del suo calendario".