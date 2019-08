© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Debutto stagionale per il Chievo che questo pomeriggio scenderà in campo contro il Ravenna per il secondo turno di Coppa Italia. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona: "Chievo, debutto in coppa contro il Ravenna. Le incertezze fra conti, contratto e campo".