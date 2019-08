Corriere di Verona “È il Chievo delle incognite”

“Parte Leris, è il Chievo delle incognite”, titola così il Corriere di Verona in edicola facendo il punto sul mercato del club gialloblù che sta lavorando sopratutto sulle uscite con Tomovic e Hetemaj pronti a dare il loro addio a Verona. Al momento la squadra di Marcolini, che ha l’arduo compito di lavorare con una rosa non ancora completa, si presenta con la coppia Rigione-Leverbe al centro della difesa, Bertagnoli a destra e Brivio a sinistra. Una linea che non dà troppe garanzie. A centrocampo invece Esposito, al debutto in B, al momento è il regista titolare con Karamoko, Ivan e Garritano a contendersi le due maglie restanti.

Mentre in avanti tiene banco la questione legata a Emanuel Vignato che la Sampdoria vorrebbe portare a Genova e che il Chievo è costretto a cedere vista la volontà di non rinnovare il contratto espressa più volte dal procuratore del giovane.