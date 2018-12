© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria in casa del Benevento ha riportato un briciolo di serenità al Verona in vista del finale di 2018. "Hellas, il salto triplo di Grosso" è il titolo che propone in merito il Corriere di Verona quest'oggi. "A Benevento - si legge - vittoria esterna, playoff agganciati e niente reti subite".