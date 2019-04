Corriere di Verona: "Hellas, l'altra corsa per prendersi la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il ko di Palermo per l'Hellas Verona si è complicata moltissimo la corsa verso la promozione diretta in Serie A. Per questo i playoff sono diventati l'obiettivo primario degli scaligeri. A tal proposito il Corriere di Verona fa il punto della situazione nel pezzo dal titolo: "Hellas, l'altra corsa per prendersi la A". "Sfumata la promozione diretta - scrive il quotidiano -, bisogna difendere la posizione playoff. Dopo la pausa due scontri diretti e tre sfide complesse".