Corriere di Verona: "Hellas, l'attacco sotto la lente. Rebus infermeria"

© foto di Simone Bernabei

Il Corriere di Verona apre col mercato scaligero e titola, in prima pagina: "Hellas, l'attacco sotto la lente. Rebus infermeria". Per rinforzare la rosa la società sta cercando rinforzi in attacco, anche a causa di qualche infortunio di troppo nel reparto. Il primo nome è quello di Sprocati, ma il Parma per il momento non cede.