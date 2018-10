Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A: Bologna-Torino: Banti di Livorno Chievo-Atalanta: Rocchi di Firenze Fiorentina-Cagliari: Giacomelli di Triestie Frosinone-Empoli: Orsato di Schio Inter-Milan: Guida di Torre Annunziata Juventus-Genoa:...

Turris, risoluzione consensuale per il tecnico Grimaldi e il Ds Governucci

Serie D, cambiamenti last minute in panchina

Ag. Turi: “Col Bari accordo in dirittura d'arrivo”

Bari, attesa per il tesseramento di Monrroy

Castrovillari, scelto Sasà Marra come allenatore

Gilardino riparte dal Rezzato: sarà dt e allenatore in seconda

Il poker è servito: il Bari fa 4 su 4. Che numeri per i biancorossi

Fidelis Andria, preso il difensore ex Ternana Paparusso

Bari, Bolzoni: "Inutile nasconderlo, siamo in Serie D per vincere"

Raoul Lombardo: "Ad Ercolano per riscattarmi"

Serie D, ultimi cambi in panchina e nelle rose: Sinigaglia va al D. Boario

Bari, visite per Muraro: entro 48 ore l'idoneità per giocare

Marfella: "Ho scelto Bari per la piazza. Napoli? E' giusto che io giochi"

Schachner: "Crac del Cesena mi ha fatto malissimo. Non meritava questa fine"

Si parla dell'attacco dell'Hellas nell'apertura delle pagine sportive del Corriere di Verona . "Hellas, c'è un problema in attacco. Molti spunti ma poche reti" titola il quotidiano veneto che poi scrive: "Trasferta al Penzo, i 1350 biglietti del settore ospiti esauriti nel giro di 24 ore".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy