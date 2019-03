© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Derby veneto domenica al Bentegodi fra Hellas Verona e Venezia. Una sfida che il Corriere di Verona definisce "Il derby dei pericolanti". "Grosso aveva centrato due vittorie pesanti - si legge -, poi lo stop. Partenza a razzo e frenata per Zenga. Ecco perché il derby Hellas-Venezia sarà decisivo. E non solo per i due allenatori".