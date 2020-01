© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona spera di impostare il girone di ritorno sulla qualità in attacco: Vignato, Djordjevic e Meggiori, un lusso per la Serie B. A scriverlo è il Corriere di Verona, che all'interno delle sue pagine sportive si dedica anche ai clivensi: "Marcolini sogna il nuovo Chievo con il tridente". Magari già a partire dal match col Perugia, in programma tra sei giorni.