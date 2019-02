© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Metamorfosi Hellas" è il titolo del Corriere di Verona dopo il successo in rimonta della formazione di Fabio Grosso sullo Spezia nel match decisivo per la permanenza del tecnico in panchina. "A La Spezia un altro Verona: Grosso si salva e rilancia le ambizioni verso la promozione"