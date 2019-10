Corriere di Verona sul Chievo: "A Livorno un’occasione per Vignato"

"A Livorno un’occasione per Vignato". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Verona sul Chievo. La carta dei doveri del gol non è un documento a uso esclusivo delle punte. Se n’è parlato in settimana, sponda Chievo. Otto reti totali, quattro di Djordjevic e una di Meggiorini (attaccanti), poi un sigillo a testa per l’infortunato Giaccherini (rifinitore), Segre (la mezzala che spinge) e Dickmann (il terzino destro). Si può parlare allora di Vignato, in vista del duello odierno a Livorno. Il suo graffio alla Lazio, primo e fin qui unico col Chievo, risale al 20 aprile scorso, in A. Si porta addosso l’entusiasmo ma anche la scarsa malizia dei suoi diciannove anni, il ragazzo della Valpolicella, uno dei tanti baby nel Chievo di Michele Marcolini.