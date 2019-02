© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contro lo Spezia l'Hellas ha salvato dall'esonero il proprio allenatore, Fabio Grosso. Adesso però agli scaligeri è chiesto un deciso cambio di marcia, per tornare a puntare alla promozione diretta in Serie A. Di questo si occupa il Corriere di Verona nelle sue pagine sportive nel pezzo dal titolo: "Un Hellas a due velocità: tra Salernitana e Venezia le tre partite della verità". Il quotidiano, dunque, pone l'accento sull'importanza dei prossimi tre turni di campionato per i gialloblu, con la gara contro la Salernitana al Bentegodi, la sfida del Via del Mare contro il Lecce e il derby fra le mura amiche contro il Venezia.