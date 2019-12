© foto di Alberto Forestieri

"Un Chievo senza stelle nella tana del Cittadella". Titola così a pagina 19 il Corriere di Verona sul Chievo che oggi affronta il Cittadella alle ore 15 allo stadio Piercesare Tombolato. Assenze pesanti in casa gialloblu: non saranno disponibili Cesar, Giaccherini e Obi e il tecnico Marcolini in conferenza ha affermato come non si sia ma trovato in questa situazione, da dover gestire così tanti infortuni.