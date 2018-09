Corriere Veneto sul Cittadella: "Un'altra caduta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Cittadella, un’altra caduta". Così il Corriere Veneto, nella sua edizione di Padova, fa il punto sulla gara di ieri sera valida per il campionato di Serie B. Il Benevento ha vinto 1-0 al Tombolato, mentre la gara è terminata fra proteste, insulti e invettive del pubblico, inferocito per un presunto non rigore non concesso nel finale al Cittadella. Per la formazione di mister Roberto Venturato è il secondo ko di fila, dopo quello del weekend contro lo Spezia per 1-0.