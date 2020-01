"Il ritorno di Felicioli: 'Non vedevo l'ora'". Così il Corriere Veneto, nelle pagine sportive, titola sul ritorno del difensore del Venezia in campo, previsto per le prossime settimane. Con i lagunari che lo attendono per provare a risalire una classifica difficile. L'esterno 22enne è out per un infortunio alla tibia da metà ottobre.