Così è iniziato il 2020 del Benevento - "Appena" tre vittorie ma che sanno di dominio

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Il fatto che il Benevento di Filippo Inzaghi abbia vinto solo tre delle cinque partite finora disputate nel 2020 ha fatto accendere ad alcuni la speranza che il dominio dei sanniti possa terminare.

Lungi dall'intenzione di chi scrive spezzare i sogni di chicchessia, ma l'attuale rendimento dei giallorossi è solo la riprova del dominio totale sulla Serie B. Nonostante i due pareggi, nel derby contro la Salernitana e contro il Pisa, infatti, la compagine di Inzaghi mantiene un perentorio +17 sulle prime due rivali. Un divario che sale a 20 punti per quanto riguarda il Crotone, 21 su Salernitana, Cittadella e Pordenone. In sintesi: un abisso difficile da colmare.

Sperare di colmare questo divario è come pensare di svuotare l'oceano indiano utilizzando un cucchiaio da thé. E sono i numeri a dirlo. Il Benevento ha il miglior attacco del torneo con 41 gol segnati e anche la miglior difesa (13 subiti). I tre giocatori con oltre cinque gol messi a segno (Viola, Sau e Coda) sono una ulteriore prova di forza.

In aggiunta, se mai ce ne fosse stato bisogno, a gennaio è arrivato anche il mercato che ha portato al 'Vigorito' altri due titolari di livello come Federico Barba per la difesa e Gabriele Moncini per l'attacco.

Difficile ipotizzare di meglio.