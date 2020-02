vedi letture

Così è iniziato il 2020 del Crotone - Servono punti anche negli scontri diretti

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Cosenza e Cremonese sono state battute, il divario di classifica si è sentito, ma gli scontri diretti contro Spezia ed Empoli (in netta ripresa con l'arrivo di mister Marino) hanno portato zero punti; e a questo si aggiunge il recente ko contro la Juve Stabia. Un avvio di 2020 non eccellente per il Crotone di Giovanni Stroppa, che comunque, bene precisarlo, rimane quarto in classifica.

Anche se le ambizioni possono parlare di più rispetto ai sei punti conquistati nelle ultime cinque gare, e ai sei gol fatti contro gli otto subiti.

Il mercato è stato decisamente svolto con criterio, Jankovic e Gerbo in mezzo hanno aggiunto valide alternative a uno dei reparti maggiormente operativi, mentre Armenteros è andato a completare il reparto avanzato dopo le partenze di Nalini e Vido. La rosa non è stata stravolta, semmai potenziata, probabilmente servirà un altro minimo assestamento per riprendere il filo del discorso provando a centrare quel secondo posto che vale la Serie B diretta.