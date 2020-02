vedi letture

Così è iniziato il 2020 del Pescara - Bene bene o male male. Ma ora c'è Bojinov

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Un Pescara senza mezze misure quello che si è visto in queste prime cinque giornate del girone di ritorno di Serie B. O vittorie o sconfitte, il pari il Delfino non sa neppure cosa sia, ma la problematica insorta è che sono stati più gli insuccessi dei successi: 3 contro 2, con la classifica che adesso parla di un 13esimo posto da migliorare in tutti i modi. Anche se lo scosso in panchina a fine gennaio, con Nicola Legrottaglie subentrato a Luciano Zauri, non pare aver dato la giusta svolta a una stagione che pare essersi un po' adagiata.

È vero, però, per quanto non debba essere un alibi, che il Pescara da inizio anno ha patito per le molte e prolungate assenze che hanno falcidiato la rosa, al netto poi dei nuovi innesti che sono stati regalati al mister. Non più fortunati dei compagni, se si pensa a esempio che Manuel Pucciarelli non ha neppure potuto esordire per un immediato infortunio agli adduttori.

Ma ciò di cui parevano necessitare maggiormente gli abruzzesi era un attaccante, che è arrivato, e che risponde al nome del più che esperto Valeri Bojinov, promesso sposo del Catania ma poi convinto dalla lauta offerta del Pescara. Il ballottaggio tra lui e Alessandro Matri ha tenuto banco in questo mese di febbraio, il bulgaro si è poi "accasato": starà a lui risollevare le sorti dei biancazzurri.