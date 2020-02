vedi letture

Così è iniziato il 2020 del Trapani - Crisi profonda. Dal mercato poche certezze

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Tentare di dare nuova linfa ad una squadra finora troppo poco competitiva per poter seriamente pensare alla salvezza. Questo è stato il filo conduttore del Trapani nel mercato invernale.

In quest'ottica, però, le scelte del club hanno regalato poche certezze. Gli arrivi in Sicilia stati molti etichettabili come scommesse (leggi alla voce Ben David e Piszczek) e qualche buon elemento di categoria come Odjer, prelevato dalla Salernitana, Kastrati dal Pescara e Kupisz dal Bari.

In tutto questo, sul rettangolo verde, la formazione di Fabrizio Castori ha risposto poco e, oggettivamente, male. Quattro punti in cinque giornate nel 2020 sono poche, ma quello che cattura maggiormente l'occhi sono le tre sconfitte consecutive rimediate negli ultimi tre appuntamenti di campionato, con la scoppola rimediata dalla Cremonese che risuona e risuonerà ancora a lungo nella testa e nell'animo della compagine granata.

Tanto che la dirigenza ha indetto il ritiro per tutto il collettivo. Una scelta che sa di ultima spiaggia.