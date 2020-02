vedi letture

Così è iniziato il 2020 dell'Ascoli - Ottovolante sul mercato. Terra terra in campo

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Se c'è una squadra che più di ogni altra ha mosso il mercato di gennaio in Serie B quella è stata senza alcun dubbio l'Ascoli.

Dalla cessione di Ardemagni, capitano del club bianconero al Frosinone, con annessa polemica pubblica con il presidente Pulcinelli, passando per il "caso Da Cruz" che ha portato l'attaccante, via Parma, allo Sheffield Wednesday, fino ad arrivare all'addio di un senatore come Ivan Lanni fra i più amati dalla tifoseria, non è mancato letteralmente nulla sul palcoscenico del Del Duca.

Questa girandola di mercato, contemporanea agli acquisti di elementi comunque di livello come Morosini, Trotta, Ranieri ed Eramo, ha comunque reso l'avvio di 2020 decisamente complicato. Sul campo, infatti, sono arrivati appena quattro punti in cinque giornate, con tre sconfitte contro Spezia, Frosinone e Trapani che hanno dissipato il rendimento già claudicante di fine 2019.

Sul fronte dei nuovi acquisti arrivano, però, anche segnali positivi. In particolare da Marcello Trotta e Leonardo Morosini apparsi, fin dalle primissime battute, in grado di incidere.

Ancora da decifrare invece l'arrivo di Roberto Stellone in panchina al posto di Paolo Zanetti. Per l'ex Frosinone bilancio in perfetto equilinbrio con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.