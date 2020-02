vedi letture

Così è iniziato il 2020 dell'Entella - Andamento lento nonostante un mercato da big

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Sei punti in cinque gare fanno dell'avvio di 2020 dell'Entella qualcosa su cui riflettere. Perdere contro il Frosinone ci può stare, così come vincere col Pescara. Quelli che lasciano l'amaro in bocca sono i pareggi contro tre formazioni come Livorno (un 4-4 che definire folle è quasi un diminutivo), Cremonese e Venezia che sono assolutamente alla portata della formazione di Roberto Boscaglia.

È vero, i Diavoli Neri sono una neopromossa e vederli in lotta per la qualificazione playoff è già di per sé un risultato positivo, ma la sensazione che la squadra abbia nelle sue corde qualcosa in più rimane. Anche e soprattutto dopo il mercato di gennaio.

De Col, Dezi, Chajia, Mazzitelli (titolare in tutte e cinque le gare disputate) e Rodriguez (già un gol a referto) sono innesti per una squadra che, infatti, punta a fare una stagione da protagonista. Fino in fondo. Un momento di flessione ci può stare, anzi è fisiologico che accada in un campionato stressante come quello di Serie B, ma la cosa importante è non protrarlo a lungo nel tempo.