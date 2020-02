vedi letture

Così è iniziato il 2020 della Cremonese - Salvare il salvabile: ecco la missione grigiorossa

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Una delle squadre che avrebbe dovuto ammazzare il campionato, una delle squadre che sulla carta era ampiamente candidata alla promozione in A: ma, come ha recentemente dichiarato mister Massimo Rastelli, richiamato alla guida della squadra dopo l'esonero di Marco Baroni, si deve prima pensare alla salvezza.

26 punti, 17esimo posto e piena zona playout: questa è l'attuale realtà dei lombardi.

Alle importanti cessioni di Caracciolo e Soddimo soprattutto, il club ha fatto fronte con altri acquisti importanti - Crescenzi, Gaetano e Celar su tutti -, ma la svolta non è arrivata, per quanto i grigiorossi abbiano iniziato a segnare molto: in cinque partite, sono 11 i gol fatti, 9 quelli subiti, il problema è stata la loro distribuzione.

Cinque di questi, quasi la metà, sono stati rifilati al Trapani in uno scontro diretto importante, ma i punti arrivati sono stati soltanto tre: se magari i cinque gol fossero stati distribuiti diversamente, si parlerebbe di qualche punto in più.

A ora, si parla di quattro punti negli ultimi cinque turni: pochi per la svolta, che non arriva.

Gaetano, però, l'uomo di punta, e su di lui il club farà leva in questa seconda parte di stagione. Salvare intanto il salvabile, poi si vedrà.