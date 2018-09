Diavoli in paradiso. Il CONI fa sognare la B all'Entella

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Se un appassionato di Serie B e Serie C avesse, bontà sua, l'opportunità di estraniarsi dal mondo anche solo per 24, al suo nella civiltà rischierebbe uno scompenso cardiaco. Il perché è facilmente intuibile dato che i continui ribaltamenti di fronte in arrivo dalla Giustizia Sportiva hanno, finora, cambiato volto alle due serie minori del calcio professionistico almeno una decina di volte. In questo quadro s'inserisce anche il pronunciamento del CONI arrivato ieri in merito alla penalità da infliggere al Cesena per le irregolarità riscontrate nel tesseramento di alcuni giovani calciatori. Una penalità che il club romagnolo, attualmente fallito, dovrà scontare nella stagione 2017/2018, andando in netta controtendenza con quando deciso dal primo grado della giustizia.

Un dietrofront che ha fatto felice la Virtus Entella, oggi veramente ad un passo dalla riammissione in Serie B. I Diavoli Neri, la cui posizione era nettamente diversa rispetto a quella delle altre società di Lega Pro in lotta per il ripescaggio come Catania, Novara e altre, nelle prossime ore sapranno dunque se potranno davvero riabbracciare la cadetteria dopo una lunga attesa. Un'attesa, quella dei liguri, vissuta con tanto di paradosso. La formazione di Roberto Boscaglia è, infatti, l'unica, nel novero di quelle che continuano a sognare il salto di categoria, ad aver giocato la prima giornata di Serie C. Un match vinto contro il Gozzano in rimonta che rischia di entrare nella storia come l'unico disputato da un club che ha cambiato categoria a campionato in corso. Non male. Davvero.