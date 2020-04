Disegna La Maglia Special Pescara Calcio!: il nuovo contest del club abruzzese

La speranza, come si dice spesso, è l'ultima a morire, e lo sa bene il Pescara, che prova a programmare una ripresa del campionato.

Non solo in campo, ma anche fuori, perché il club, attraverso i propri canali social, ha rilanciato il contest chiamato "Disegna La Maglia Special Pescara Calcio!", attraverso il quale i piccoli sostenitori del Delfino potevano ideare una nuova casacca... che vedrai poi luce.

Grazie al lavoro 3D delle Erreà, infatti, i disegni dei baby tifosi hanno preso forma, e la maglia più votata sarà poi realizzata proprio dalla Erreà Sport, per essere successivamente indossata nel pre partita delle gare ufficiali del Campionato.

Rush finale del "gioco", votazioni fino a domenica alle 12:00.