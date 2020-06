French Affair: il Sud guarda oltralpe: dopo Menez alla Reggina, ecco Remy a Benevento

È un mercato grandi firme quello delle neopromosse o quasi. Sopratutto al sud dove sia la Reggina sia il Benevento sono pronte a non lasciare nulla di intentato dopo aver conquistato la promozione. I calabresi hanno già piazzato il primo colpo mettendo sotto contratto il francese Jeremy Menez, classe ‘87, un passato glorioso con Roma, PSG e Milan fra le altre e un’ultima stagione non brillantissima al Paris Fc in Ligue2. Un nome che ha però subito scaldato i cuori dei tifosi e acceso la fantasia della piazza calabrese che ora sogna una promozione in Serie A.

Anche il Benevento, che invece la Serie A l’ha ormai conquistata, ha deciso di puntare su un francese classe ‘87 per rinforzare l’attacco. Si tratta di Loic Remy, centravanti, reduce dall’esperienza al Lilla (30 presenze e 14 reti), ma che in passato ha vestito le maglie di Marsiglia, Newcastle e Chelsea. Un giocatore di alto profilo ed esperienza come del resto il profilo emerso nelle ultime settimane (quando al Benevento sono stato accostati Zlatan Ibrahimovic e Daniel Sturridge per fare due nomi). Il suo trasferimento non è ancora ufficiale, ma il giocatore è appena sbarcato in Italia e domani si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto.

Due colpi vintage per festeggiare la promozione e far sognare in grande le rispettive tifoserie in questa strana estate.