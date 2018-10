Gazzetta del Mezzogiorno: "È un Lecce da sogno"

Tutto quello che Krzysztof Piatek tocca diventa oro: dopo appena cinque minuti di gara, il Genoa è passato in vantaggio grazie al suo centravanti, che spizza appena un cross di Lazovic e manda avanti i suoi al cospetto del Parma. Settima gara in cui il polacco va il gol, stavolta...

Sampdoria, i convocati per l'Atalanta: assenti solo Regini e Saponara

Milan, l'obiettivo Paquetá in grande spolvero: doppietta al Corinthians

Milan, i convocati di Gattuso per il Chievo: ancora out Caldara

Oggi in TV, serie A, serie B e posticipi europei

Aia: indetto corso nazionale per arbitri

Lazio, i convocati di Inzaghi per la Fiorentina: torna Radu

Lazio, un solo dubbio per Inzaghi: Luis Alberto favorito su Caicedo

Sampdoria, quanti dubbi per Giampaolo. Ma c'è Caprari sulla trequarti

Genoa, Piatek ancora in gol: eguagliato il record di Batistuta

"È un Lecce da sogno, Sticchi Damiani esulta", si legge questa mattina sulle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno . "Vedere il settore ospiti pieno di tifosi che si sono mossi per noi è stato fantastico, la vittoria è dedicata a loro", ha detto il presidente dei giallorossi.

