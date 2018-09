Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia col cuore. Ribaltone che sa di svolta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Foggia di Gianluca Grassadonia nel posticipo serale di ieri in Serie B. "Foggia col cuore. Un ribaltone che sa di svolta" è il titolo scelto dalla Gazzetta del Mezzogiorno per parlare del 2-1 dei Satanelli sul Padova. "I veneti - si legge - si portano in vantaggio: situazione da panico. Poi il pareggio di Kragl e la rete decisiva di Cicerelli".