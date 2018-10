Gazzetta del Mezzogiorno: “La Mantia e Mancosu fanno volare il Lecce”

Napoli, altra rivoluzione: almeno sei cambi per Ancelotti

Premier League, l'8° turno - Chiude Liverpool-City: c'è in palio il primato

Bundes, 7° turno: Bayern ospita M'Gladbach, Schalke e Leverkusen in trasferta

Juventus, Dybala: "Avrei sacrificato lo scudetto per la Champions"

Fiorentina, Pezzella: "Non pensiamo alla Champions. Chiesa talento puro"

Udinese, de Paul: "C'era l'offerta Fiorentina, ma Velazquez crede in me"

Le pagelle di Ciano: accende la Luce nel Frosinone ma non basta

Sampdoria, Andersen: "Ottimo inizio, andiamo a Bergamo per vincere"

Spazio alla vittoria del Lecce al Bentegodi nell'anticipo di Serie B sulla Gazzetta del Mezzogiorno in edicola che titola: “La Mantina e Mancosu fanno volare il Lecce”. “Impresa dei giallorossi in casa della capolista. - si legge ancora – Ottima prestazione a Verona della squadra di Liverani”.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy