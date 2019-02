Gazzetta del Mezzogiorno: "Lecce ko, il Foggia non si piega"

"Capitombolo del Lecce. Il Foggia non si piega", scrive questa mattina La Gazzetta del Mezzogiorno in prima pagina. Un sabato quasi da dimenticare per le pugliesi della B: il Lecce cade e frena la marcia nella zona alta della classifica. Il Foggia deve accontentarsi di un pareggio casalingo e ritarda la risalita.