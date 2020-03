Gazzetta del Sud: "Cosenza e Crotone...in lista d'attesa"

vedi letture

"Cosenza e Crotone in lista...d'attesa". Questo il curioso titolo odierno che la Gazzetta del Sud dedica alle due compagini calabresi in Serie B. La spiegazione è nel resto della titolazione: "Difficilmente i lupi riprenderanno lunedì, data ultima per ripartire il 9 maggio". Con i due team fortemente interessati a conoscere quali saranno le decisioni per il futuro, visto il secondo posto dei pitagorici e il penultimo dei cosentini.