Gazzetta del Sud: "Cosenza, in un anno dal sogno all'incubo"

Un'annata difficile, non solo per l'emergenza Coronavirus, in casa Cosenza. I rossoblù, infatti, sono attualmente penultimi nella classifica della Serie B, a sei punti dalla zona playout. Una brutta situazione dopo la grande annata precedente, conclusa con un decimo posto da neopromossa. E così la Gazzetta del Sud, oggi in edicola, titola sui calabresi: "Cosenza, in un anno dal sogno all'incubo".