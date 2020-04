Gazzetta del Sud: "Curado non vede l'ora di riprendersi il Crotone"

Un secondo posto che sa di Serie A ma, al contempo, sa di beffa. Perché il Crotone, attualmente vice-capolista in Serie B alle spalle dell'inarrivabile Benevento, non sa se il proprio futuro sarà in massima serie o in cadetteria. Con una beffa ulteriore per uno dei suo giocatori che, dopo esser rimasto a lungo a guardare i compagni, aveva trovato nell'ultimo periodo la via della titolarità. Per questo la Gazzetta del Sud, nella pagina sportiva odierna, titola: "Curado non vede l'ora di riprendersi il Crotone", con riferimento al difensore italo-argentino, di proprietà del Genoa, classe '95.