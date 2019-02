© foto di Luca Bargellini

Spazio al centro della prima pagina della Gazzetta del Sud per l'impegno del Cosenza nel turno infrasettimanale di Serie B. I Lupi sono attesi dal match interno contro il Carpi e il quotidiano titola: "Il Cosenza cerca un'altra notte da playoff". Per gli uomini di Piero Braglia in caso di successo ci sarebbe la terza vittoria consecutiva e la possibilità di un finale di stagione insperato ad inizio campionato.