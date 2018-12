Gazzetta dello Sport: “Carrarese da urlo coi tre tenori”

© foto di Federico De Luca

La vittoria contro il Pro Piacenza in trasferta arrivata ieri proietta la Carrarese in vetta al Girone A di Serie C. Una vittoria netta, 5-0, che porta le firme prestigiose di Maccarone, Tavano e Caccavallo, questi ultimi due autori di una doppietta. “Carrarese da urlo. In testa coi 3 tenori. - titola La Gazzetta dello Sport - Tavano altro bis”.