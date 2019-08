Gazzetta dello Sport: “Furore e sogni. Pisa da pazzi”

Spazio al Pisa nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport in edicola che analizza il boom di abbonamenti del club toscano neopromosso in Serie B. “Furore e sogni. Abbonamenti da record, Pisa da piazzi” è il titolo del quotidiano. “pisa a quota quattromila. Non parliamo di vette alpine, ma di abbonamenti. Fin lassù, precisamente a quota 4.300, si è arrampicato – in una sola settimana di vendita libera — il club di Giuseppe Corrado, e con ancora venti giorni per l’acquisto delle tessere c’è spazio per sbriciolare il primato dell’anno passato (4.384) e stabilire il nuovo record dallo sciagurato anno di Pomponi (quello dell’esonero di Gian Piero Ventura che però non evitò la retrocessione) quando fu superata quota 7mila. Una vetta probabilmente ancora inarrivabile, pur se non può essere ignorato il dato che all’epoca, era la Serie B di 12 anni fa, l’Arena Garibaldi-Anconetani poteva ricevere fino a 15mila spettatori, mentre adesso i noti ma ancora irrisolti problemi di agibilità dello stadio hanno ridotto la capienza a 8.600 posti”.