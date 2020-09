Gazzetta dello Sport: "Si cambia pelle ma solo il Monza ha già addosso il vestito per la A"

"Si cambia pelle ma solo il Monza ha già addosso il vestito per la A". Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedicato al campionato di Serie B che venerdì prossimo prenderà il via. Tante squadre lotteranno per le promozioni in A ma in questo momento la formazione lombarda sembrerebbe avanti a tutti come rosa.